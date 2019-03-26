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18:57 26.03.2019

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

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Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад, если бы критерием для вступления было только состояние армии, заявил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Если бы по армии оценивали Украину на предмет вступления в НАТО, мы были бы в НАТО лет 15 назад, когда принимали Албанию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Эстонию, Литву, Латвию. Они и близко к нам не были по параметру НАТО и по оборонно-промышленному комплексу", - сказал кандидат в президенты в программе "Свобода слова".

Он отметил, что в стандартах НАТО только 20% касаются военной сферы. 80% критериев, чтобы вступить в Альянс, касаются борьбы с коррупцией и социальных параметров.

"Это отсутствие монополизма и равные условия конкуренции в экономике. Это честные выборы, защищенное право собственности каждого человека, отсутствие дискриминации, это много других социальных параметров", - добавил А.Гриценко.

Теги: #армия #украина #нато #гриценко
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