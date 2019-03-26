Выборы2019

Выборы

13:25 26.03.2019

Наливайченко призывает украинцев сделать осознанный выбор 31 марта

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Наливайченко призывает украинцев сделать осознанный выбор 31 марта

Кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко призывает украинцев прийти 31 марта на избирательные участки и проголосовать на выборах президента Украины.

"31 марта приду на избирательный участок, прошу прийти и вас! Вместе проголосуем за восстановление мира, очищение власти, возрождение экономики и социальной защиты граждан. Время действовать!", - говорится в обращении В.Наливайченко.

Он также призвал украинцев осознанно подойти к своему выбору.

"31 марта Украина сделает свой выбор. Это будет наш выбор. Выбор не шутя и не под принуждением. Мы с вами сделаем выбор как свободные и сильные люди. Мы, и никто кроме нас, изменим власть и заставим служить людям и защищать каждого гражданина" , - убежден политик.

Среди приоритетных задач нового президента он назвал возвращение безопасности и справедливости, обеспечение возможности для каждого гражданина достойно и мирно жить на украинской земле.

"Иду в президенты, чтобы действовать, и действовать быстро и решительно. За оказанное мне доверие я отблагодарю неутомимым трудом и преданностью. Это минимум того, что я обязан сделать! И я сделаю так!", - подчеркнул В.Наливайченко.

Теги: #украинцы #выборы #наливайченко
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