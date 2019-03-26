Гриценко: Сначала европейская продолжительность жизни, а затем повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Украине возможно лишь после того, как увеличится продолжительность жизни граждан и они будут иметь достойную медицину и достойную пенсию, считает лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Никаких разговоров - это надо остановить немедленно - о повышении пенсионного возраста - те все правительственные и парламентские решения. Сначала европейская продолжительность жизни, достойная медицина, достойная пенсия, а потом поговорим. По-другому не будет. Человек - это главное", - сказал он в программе "Свобода слова" в понедельник, сообщает пресс-служба политика.

А.Гриценко подчеркнул, что философия новой власти должна быть ориентирована на продолжительность и качество жизни людей.