Выборы2019

Выборы

11:12 26.03.2019

Тимошенко заявила, что хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

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Тимошенко заявила, что хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

Лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко допускает в будущем работу в одной команде с другим кандидатом на пост главы государства, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко.

"Я думаю, что Анатолий Гриценко – это серьезный политик. Это достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде – и это было бы прекрасно - или мы можем быть оппонентами", - сказала она в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Ю.Тимошенко, и в первом, и во втором случае это будет "цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция".

"В этом есть положительная сторона тех кандидатов в президенты, которые идут, имея поддержку людей, и представляют европейскую Украину на самом деле, не по внесенным изменениям в Конституцию, что также важно, а по своей сути", - добавила политик.

Теги: #тимошенко #выборы #гриценко
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