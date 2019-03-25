Выборы2019

Выборы

18:10 25.03.2019

Гриценко: Мы сформируем План действий по членству в НАТО и будем его выполнять

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Гриценко: Мы сформируем План действий по членству в НАТО и будем его выполнять

Несмотря на неготовность Альянса предоставить Украине План действий по членству в НАТО, страна должна выполнить этот план без его формального предоставления, заявил кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"ПДЧ нужен нам, а не Брюсселю. Чтобы поднять стандарты во всех сферах, из которых военная - это только 20% усилий, остальные - справедливое судопроизводство, честные прозрачные выборы, защищена собственность и равные возможности в экономике. Мы сформируем ПДЧ сами и сами будем его выполнять", - подчеркнул А.Гриценко в комментарии "Европейской правде", сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что Украина при этом должна показать подробный результат.

"Брюссель поставим в известность, и затем продемонстрируем результат, украинцам прежде всего и натовцам также", - отметил кандидат в президенты.

Теги: #украина #пдч #нато #гриценко
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