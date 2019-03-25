На Киевщине секретарем участковой избирательной комиссии назначили человека, который умер 1,5 года назад - Опора

В городе Вышгород Киевской области назначили секретарем избирательного участка мужчину, который умер в 2017 году, сообщают в пресс-службе гражданской сети "Опора".

"Окружная избирательная комиссия 10 марта сформировала состав участковых избирательных комиссий во время заседания. Об этом свидетельствует и постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года" Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96 ". В приложении к вышеупомянутому постановлению №9 ОИК № 96 зафиксировано, что секретарем УИК №320348 предназначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера", - говорится в сообщении на сайте сети в понедельник.

Однако, как отмечается, 15 марта наблюдателю "Опоры" сообщили о том, что включенный в состав УИК №320348 С.Прокопенко умер 1,5 года назад.

"Гражданская сеть "Опора" связалась с родными Сергея Прокопенко, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти", - рассказывает "Опора".

По словам родных погибшего, С.Прокопенко и ранее имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Н.Габером был знаком еще с 1996 года.