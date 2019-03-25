Выборы2019

Выборы

17:54 25.03.2019

На Киевщине секретарем участковой избирательной комиссии назначили человека, который умер 1,5 года назад - Опора

1 мин читать
На Киевщине секретарем участковой избирательной комиссии назначили человека, который умер 1,5 года назад - Опора

В городе Вышгород Киевской области назначили секретарем избирательного участка мужчину, который умер в 2017 году, сообщают в пресс-службе гражданской сети "Опора".

"Окружная избирательная комиссия 10 марта сформировала состав участковых избирательных комиссий во время заседания. Об этом свидетельствует и постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года" Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96 ". В приложении к вышеупомянутому постановлению №9 ОИК № 96 зафиксировано, что секретарем УИК №320348 предназначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера", - говорится в сообщении на сайте сети в понедельник.

Однако, как отмечается, 15 марта наблюдателю "Опоры" сообщили о том, что включенный в состав УИК №320348 С.Прокопенко умер 1,5 года назад.

"Гражданская сеть "Опора" связалась с родными Сергея Прокопенко, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти", - рассказывает "Опора".

По словам родных погибшего, С.Прокопенко и ранее имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Н.Габером был знаком еще с 1996 года.

Теги: #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 25.03.2019
Харьковская полиция расследует появление в списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Харьковская полиция расследует появление в списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

16:41 25.03.2019
На станции "Академик Вернадский" на выборах президента-2019 проголосует 34 избирателя – НАНЦ

На станции "Академик Вернадский" на выборах президента-2019 проголосует 34 избирателя – НАНЦ

16:39 25.03.2019
Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

Дополнительное время для подсчета голосов на участках в школах при необходимости будет дано за счет продления каникул - Гриневич

16:35 25.03.2019
Эксперт: Москва дала понять, что будет разговаривать только с Бойко об установлении мира в Украине

Эксперт: Москва дала понять, что будет разговаривать только с Бойко об установлении мира в Украине

14:58 25.03.2019
Петренко: в день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно

Петренко: в день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно

14:56 25.03.2019
В день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно - Минюст

В день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно - Минюст

14:52 25.03.2019
Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

14:50 25.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

14:35 25.03.2019
Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

14:27 25.03.2019
Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти

Богомолец: Высокие зарплаты не помогут преодолеть коррупцию в судах

Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Аброськин: В Украину во время выборов намерены приехать "воры в законе" для дестабилизации ситуации в стране

Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

Гриценко встретился с Послом Канады в Украине Романом Ващуком

Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА