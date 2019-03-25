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16:30 25.03.2019

Богомолец: Высокие зарплаты не помогут преодолеть коррупцию в судах

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Богомолец: Высокие зарплаты не помогут преодолеть коррупцию в судах

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что провести эффективную судебную реформу благодаря поднятию заработной платы для судейского корпуса невозможно.

"Суд - это точка кристаллизации справедливости, за которую мы боремся. В разных странах были разные методы, как решать вопрос коррумпированных судей. Есть страны, которые приглашали внешний судейский кортеж на последнюю, высшую инстанцию. И если она демонстрировала, что первые две работали не по законам, те судьи должны были сложить полномочия. Другие механизмы: прозрачный общественный контроль, система блокчейн регистрации каждого судейского решения, система открытых судейских слушаний в открытом эфире", - сказала О.Богомолец во время дебатов в эфире телешоу "Обратный Отсчет".

О.Богомолец во время дебатов также отметила, что судебная реформа - системный вопрос, касающийся и реформ в сфере образования. Ведь необходимы изменения, которые позволят вырастить новое поколение справедливых судей.

Теги: #богомолец #коррупция #суд
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