Выборы2019

Выборы

14:58 25.03.2019

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то 17,3% украинцев проголосовали бы за шоумена Владимира Зеленского, 13,9% - за действующего президента Петра Порошенко 13,2% - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 13% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Как свидетельствуют результаты опроса Центра социального инжиниринга "РАНД", представленного в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 8,5% всех опрошенных готовы голосовать за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 3,6% - за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, 3,2% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Среди тех, кто определился с выбором и придет на избирательные участки, за В.Зеленского намерены голосовать 22,5%, за П.Порошенко - 18,1%, за А.Гриценко - 17,1%, за Ю.Тимошенко - 16,9%, за Ю.Бойко - 11,0%, за А.Вилкула - 4,7%, за О.Ляшко – 4,2%.

При этом 8% украинцев еще не определились с выбором, а 15,4% респондентов не намерены голосовать.

Если во второй тур выходят В.Зеленский и Ю.Тимошенко, то первый побеждает с результатом 30,6% на 16,5%. В паре с П.Порошенко В.Зеленский побеждает с результатом 29,4% на 21,8%. В паре с А.Гриценко у В.Зеленского незначительное преимущество – 27,9% на 27,8%.

При условии выхода А.Гриценко во второй тур выборов, он побеждает П.Порошенко с разницей 32,8% на 22,4%, и Ю.Тимошенко – с результатом 32,4% на 21,1%.

В возможной парте Ю.Тимошенко и П.Порошенко лидер "Батькивщины" получает преимущество с результатом 23,7% на 21,6%.

Опрос проводился с 16 по 23 марта. Было опрошено 1800 респондентов методом стандартизированного интервью "face-to-face" во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки - не более 2,5%.

Теги: #зеленский #тимошенко #ранд #гриценко #порошенко #опросы2019
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