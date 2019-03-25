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Выборы

14:06 25.03.2019

Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

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Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хотел бы знать, был ли вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных, а также оккупированных территорий Донбасса и Крыма основным в повестке дня визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в Москву.

"Главное – я это говорю не только как министр иностранных дел, но и как украинский гражданин – я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопрос освобождения наших заложников, политических заключённых и военнопленных, чего они достигли. Как они обсуждали оккупированные территории и Донбасса, и Крыма. Если это не обсуждалось, или не были самыми главными вопросами в повестке дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: что это было?", - сказал глава МИД Украины на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что посещение столицы Российской Федерации кандидатом в президенты является демонстрацией позиции.

"Я бы не употреблял слово "визит" к этой поездке, это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это, конечно, очень четкое высказывание позиции, даже демонстрация позиции", - сказал П.Климкин.

Министр отметил, что переговоры необходимо вести только с президентом РФ. "Как мы знаем, в Москве стоит и необходимо разговаривать с одним человеком – с президентом России, который фактически определяет всю повестку дня", - уточнил он.

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросам газа.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В этот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины – Ю.Бойко и В.Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

Теги: #климкин #бойко #медведчук #выборы
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