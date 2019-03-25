Выборы2019

Выборы

14:02 25.03.2019

Гриценко встретился с Послом Канады в Украине Романом Ващуком

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Гриценко встретился с Послом Канады в Украине Романом Ващуком

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко провел встречу с Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

"После выборов наши дружеские отношения укрепятся и станут еще более эффективными. Для этого мы вместе сделаем все, чтобы выборы завершились без катаклизмов и чтобы они дали нашей стране положительный импульс", - написал политик в Фейсбук.

Кроме этого, политик встретился с Послом Швейцарии Гийомом Шойрером. Ключевая тема обсуждений - как совместными усилиями завершить выборы без нарушений и потрясений. Чтобы Украина вышла из выборов сильнее. Способной на решительные позитивные изменения и прогнозируемые прочные отношения с зарубежными партнерами.

Теги: #швейцария #гийом_шойрер #канада #роман_ващук #гриценко
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