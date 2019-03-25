Гриценко встретился с Послом Канады в Украине Романом Ващуком

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко провел встречу с Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

"После выборов наши дружеские отношения укрепятся и станут еще более эффективными. Для этого мы вместе сделаем все, чтобы выборы завершились без катаклизмов и чтобы они дали нашей стране положительный импульс", - написал политик в Фейсбук.

Кроме этого, политик встретился с Послом Швейцарии Гийомом Шойрером. Ключевая тема обсуждений - как совместными усилиями завершить выборы без нарушений и потрясений. Чтобы Украина вышла из выборов сильнее. Способной на решительные позитивные изменения и прогнозируемые прочные отношения с зарубежными партнерами.