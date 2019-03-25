Разбирается ли Владимир Зеленский в энергетике и экономике - VoxCheck

(Подается на языке оригинала)

Передвиборчу кампанію Володимира Зеленського можно сміливо назвати однією з найбільш медійних: у соцмережах кандидата регулярно зявляються його звернення до виборців. В 20 числах березня Зеленський також дав інтерв’ю каналам ICTV та «1+1» (щоправда, в політичних ток-шоу так і не став брати участь).

Зеленський багато говорить на камеру, але фактчекерам з його промов майже немає що взяти. З січня VoxCheck знайшов лише 6 (шість!) фактологічних тверджень у Зеленського, які можна було перевірити. На чому Зеленський знається і в чому плаває? Читайте у фактчеку нижче.

Про оцінки Світового банку

"По оценкам Всемирного банка, нам туда (в Евросоюз) шагать, чтобы догнать чисто экономически, нам шагать до Европы где-то 100 лет. И это при том условии, если вдруг Евросоюз остановится и нас подождёт", - сказав В.Зеленський у відео від 23 лютого 2019 року.

Оцінка періоду залежить від трьох факторів – поточних ВВП на душу в Україні та ЄС та темпів зростання обох економік. Світовий банк прогнозує пришвидшення економічного зростання в Україні до 4,5% у 2021 році (прогноз на останній наявний рік можна розглядати як певні середні довготермінові темпи зростання, які очікуються). За умови такого зростання Україна наздожене нинішній середній рівень ЄС за 59 років (а не за 100), а у випадку порівняння з найбіднішою країною ЄС – Болгарією – за 24 роки. За інших темпів зростання цей момент буде іншим (див. таблицю). Водночас, ці оцінки справедливі для незмінного рівня ВВП на душу населення в ЄС та фіксованого рівня населення в Україні.

Про вугілля

"80% украинского угля находится в одних руках. 85% угольной электроэнергии тоже находится в одних руках. Что самое интересное – в тех же", - зазначив В.Зеленський у відео від 21 лютого 2019 року.

Йдеться про компанію ДТЕК Ріната Ахметова. Вона контролює 71% видобутку вугілля та 82,5% виробництва електроенергії на ТЕС в Україні.

Про електроенергію

"С электроэнергией забавно. Цена электроэнергии на экспорт дешевле, чем цена для внутреннего рынка", - підкреслив В.Зеленський у відео від 21 лютого 2019 року.

ДТЕК поставляє електроенергію в Молдову за ціною $50,2/МВт*год. У той же час ТЕС, що належать ДТЕК, постачають електроенергію ДП «Енергоринок» за 2034 грн/МВт*год або $77/МВт*год. ДТЕК почав продавати електроенергію в Молдову за такою низькою ціною для того, щоб повернути собі частину молдовського ринку після його втрати у 2014 році у зв’язку з енергетичною кризою в Україні.

Про видобуток газу

"Ещё интересная цифра. В 70-е годы прошлого века мы добывали в среднем 70 млрд куб.м газу в год. Ну а в наше время добываем около 20 млрд куб.м, чего не хватает даже нам, для нашей страны, чтобы обеспечить себя. Почему мы не развиваем собственную добычу?", - розповів В.Зеленський у відео від 21 лютого 2019 року.

По-перше, в 70-і роки Україна добувала дещо менше газу, ніж каже Володимир Зеленський (приблизно між 60 та 69 млрд куб.м), а до початку 90-х років (тобто ще у період СРСР) видобуток впав до 20 млрд куб.м.

По-друге, ми розвиваємо власний видобуток. Наприклад, у 2017 році на буріння витратили 5,9 млрд грн. Також розпочались проекти буріння нових свердловин вартістю на 14 млрд грн, що повинні були бути реалізовані у 2018 році. Крім того, інвестиції дають свої плоди – наприклад, у 2017 році була введена в експлуатацію свердловина в Харківській області. Власне, обсяг видобутку «Укргазвидобування» поступово зростає. Варто врахувати і те, що старі свердловини виснажуються, і УГВ потрібно щороку збільшувати видобуток з нових свердловин на 1 млрд куб.м лише для того, щоб перекрити втрати від виснаження старих.

Разом із тим Володимир Зеленський правий у тому, що зараз в Україні видобуваються близько 20 млрд куб.м газу, і їй цього не вистачає для власного споживання (понад 30 млрд куб.м). Хоча розвиток видобутку газу- не єдиний шлях до енергонезалежності. Також можна підвищувати енергоефективність або розвивати альтернативні джерела енергозабезпечення.

Про витрати на комуналку

"Согласно среднестатистическим данным украинец сегодня тратит за коммуналку в среднем от 35 до 50% доходов. А если взять, к примеру, и сравнительный анализ провести с европейцами, с европейскими государствами, там люди платят от 13 до 20%", - наголосив В.Зеленський у відео від 21 лютого 2019 року.

В середньому витрати на житло та комунальні послуги в Україні у 2017 році становили 12% витрат домогосподарства. У І кварталі 2018 року (у цей період року витрати на комунальні послуги найбільші за рахунок опалення) витрати на житло і комунальні послуги складали 23,4% усіх витрат домогосподарств. Дані окремо про комунальні послуги Держстат не наводить, але очевидно, що витрати лише на комунальні послуги будуть ще нижчими. У ЄС цей показник становить 24,7%. Витрати лише на комунальні послуги – 5,5% (по країнах – від 2,8% в Кіпрі до 12,2% у Словаччині).

Про довіру українців до суддів

"Согласно опросам украинцы, где-то порядка 80%, не доверяют нашим судам. Больше украинцы не доверяют только российским СМИ", - підкреслив він у відео від 3 березня 2019 року.

За даними опитуваннями Фонду Демініціативи судам не довіряють 83,3% опитаних. Гірший показник лише у Верховної Ради (85,4%), подібні у Генпрокуратури (83,3%) та чиновників (83,2%). У той же час ЗМІ Росії не довіряють 83%.

За даними КМІС судовій системі не довіряють 84,6% опитаних, гірші показники у Верховної Ради (90,3%) та Кабінету міністрів (85,2%). ЗМІ Росії в опитуванні не було. Отже, судам справді не довіряють більше 80%, і тому вердикт – «правда», хоча варто додати, що у деяких інших державних органів показники приблизно такі ж або навіть гірші.