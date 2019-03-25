Большинство нардепов-кандидатов в президенты не участвовало в голосованиях в Раде в марте

Более 110 народных депутатов ни разу не проголосовали в Верховной Раде Украины в марте, констатирует общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) и отмечает, что это рекордно низкие показатели активности парламентариев.

"В марте 111 депутатов не проголосовали в Раде ни разу. Это антирекорд", - сказано в сообщении на сайте КИУ, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что эти нардепы за месяц ни разу не нажали кнопки "за", "портив" или "воздержался".

По информации КИУ, в феврале не голосовали 12 парламентариев.

"Не голосовали, в том числе, народные депутаты, которые являются кандидатами на пост президента Украины. 9 из 16 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко (лидер фракции ВО "Батькивщина" - ИФ), Александр Шевченко (внефракционный, партия "Украинское объединение патриотов - УКРОП" – ИФ), Александр Вилкул (заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" - ИФ), Сергей Каплин (член фракции "Блок Петра Порошенко", лидер "Социал-демократической партии" - ИФ), Олег Ляшко (лидер фракции Радикальной партии - ИФ), Аркадий Корнацкий (член фракции БПП - ИФ), Виктор Бондар (сопредседатель депутатской группы "Видродження" - ИФ), Виталий Куприй (внефракционный)", - сказано в сообщении КИУ.

В общественной организации подсчитали, что часть кандидатов в президенты приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Так, внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосованиях, член фракции БПП Ольга Богомолец – 1%, внефракционные Юрий Деревянко – 2%, Дмитрий Добродомов – 3% и Юрий Бойко – 4%.

КИУ констатирует, что самые высокие показатели голосований у кандидатов в президенты Виктора Кривенко (внефракционный народный депутат) - 53% голосований и Юрия Тимошенко –64%. Оба не входят в состав какой-либо депутатской фракции.

В организации напоминают, что в марте состоялось 13 пленарных заседаний парламента, на которых состоялось 566 голосований. все они касались рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечения функционирования украинского языка как государственного (№5670-д).