Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

Партии "Слуга народа", ВО "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" имеют наибольшую поддержку избирателей в парламентском рейтинге, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 1 тура выборов президента Украины: март 2019г", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС результатам опроса, среди всех опрошенных респондентов, за "Слугу народа" проголосовали бы 13,1%, за "Батькивщину" – 8,9%, за "БПП "Солидарность" – 7,6%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 6,4%. При этом остальные политические силы имеют поддержку менее 5%, что является проходным барьером на выборах в Верховную Раду.

Вместе с тем, среди опрошенных, определившихся со своим выбором, партия "Слуга народа" набрала бы почти четверть голосов избирателей (24,4%).

"Батькивщину" при этом поддержали ли бы 16,5% респондентов, "БПП "Солидарность" – 14,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%.

Кроме того, в таком случае, в Верховную Раду прошли бы партия "Гражданская позиция" (8,3%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,3%) и партия "Оппозиционный блок" (5,1%).

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.