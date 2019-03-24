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21:32 24.03.2019

Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

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Зеленский о финансировании своей избирательной кампании: Это деньги мои, моих компаньонов и друзей

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что в фиксировании его президентской компании участвуют его партнеры из "Студии квартал 95", друзья и он сам.

"Наша кампания сегодня стоит 70 млн грн. Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей "Студии квартал 95" и деньги друзей", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

По его словам, он также намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы.

Он также предлагает принять закон об импичменте.

"Есть цивилизованной способ убрать президента, погрязшего в коррупции или разворовывании хотя бы один раз - это закон об импичменте, которого нет. Очень простой способ. Не хотите верить моему опыту, опыту моего окружения? Что я честно вел свой бизнес? Нет проблем. Давайте примем одним из первых законов, что, собственно говоря, мы и хотим сделать - закон об импичменте", - предложил кандидат.

В.Зеленский также выразил мнение, что сериал "Слуга народа" не является предвыборной агитацией.

"Слуга народа" появился до всех политических историй в нашей жизни. Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Может быть мечта агитацией, не мне судить", - отметил шоумен.

Отвечая на вопрос о своем участии в составе кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc", В.Зеленский рассказал: "Я не просто вышел из этой компании, я подписал выходы, независимо от того как завершатся выборы, вообще из всех структурных компаний "Студии квартал 95", одним из учредителей которых я есть".

Кандидат пояснил, что это процесс, который требует времени.

"Это долгая юридическая цепочка, но для этого не надо ждать пять лет. В течение нескольких месяцев завершится вся юридическая сделка", - проинформировал В.Зеленский.

Теги: #зеленский #финансирование #кампания
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