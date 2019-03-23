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07:20 23.03.2019

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

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Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил, что намерен развивать экономику и привлекать инвестиции в Украину через перезапуск судебной системы и восстановления доверия к государству, предлагает "нулевую декларацию" и "налоговую амнистию" для бизнеса.

"В стране должна заработать экономика. Нужно открыть возможность людям инвестировать. Это перезапуск судебной системы. Потому что все боятся сюда инвестировать капиталы, больше никому не верят. Не верят судам, не верят гаранту", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский напомнил, что в своей программе предлагает так называемую "нулевую декларацию", налоговую амнистию. "Мы жили в такой стране, все защищали деньги как могли. Поэтому налоговая амнистия предлагает за определенный процент, мы предлагаем 5%, может быть, для большого бизнеса этот процент можно увеличить, вести с ними диалог и все согласятся. И с завтрашнего дня, ребята, живем по-другому. Давайте обнулимся, давайте получим деньги в страну", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как заставить всех украинцев платить налоги, В.Зеленский сказал: "Если наша страна и новая власть покажет, что мы с первого дня работаем по-честному, нам надо платить налоги. "Нулевая декларация" – это очень важно. Это на самом деле "чистилище", все мы простили друг другу. И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь – ты садишься в тюрьму. Мы все живем в правовом государстве. По-другому никак, но народ должен поверить, людям нужно показывать и их убеждать".

В.Зеленский считает, что проблема не в ментальности украинцев и в том, что они якобы не готовы жить по правилам. "Проблема в том, что начиная с президента и вся наша власть позволяет себе то же самое. Когда наши люди приезжают за границу, кто из нас не паркуется, не убирает за собакой, кто из украинцев там не платит налоги? Дело в примере, потому что рыба гниет с головы", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #бизнес
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