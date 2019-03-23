Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента страны, народных депутатов и судей.

"Пусть это прозвучит популистически, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе, желательно", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский указал, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с депутатов.

Отвечая на замечание о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей является "немного другим" вопросом, В.Зеленский сказал: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".