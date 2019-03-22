В Нацполиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей

Правоохранители фиксируют четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Одной из таких схем, по его словам, является сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования.

"Параллельно ставятся вопросы о приоритетности кого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологы" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата", - рассказал М.Цуцкиридзе на брифинге в пятницу, сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Вторая схема - телефонные звонки с предложением проголосовать за того или иного кандидата. Третья - предоставление подарков с агитационной символикой, отметил он.

"Как у нас предусмотрено законодательством, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", - сообщил М.Цуцкиридзе.