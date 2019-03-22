В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

Заявление кандидата в президенты Украины Юрия Бойко о допустимости коалиции оппозиционных сил, в том числе с ВО "Батькивщина", в Верховной Раде является попыткой скрыть связи бизнесмена Дмитрия Фирташа и главы государства Петра Порошенко, считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, как он расценивает заявление Ю.Бойко, представитель "Батькивщины" сказал: "Как попытку прямо скрыть связи Фирташа с Порошенко".

"Ни с евроворами Порошенко, ни с путинскими силами, путинскими приспешниками никакие коалиции мы создавать не будем", - заявил С.Соболев.

Ранее в эфире телеканала NewsOne кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ю.Бойко заявил, что не исключает объединения оппозиционных партий для достижения мира на Донбассе, в том числе допускает создание в Верховной Раде коалиции с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.