Выборы2019

Выборы

14:04 22.03.2019

В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

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В группе "1+1 медиа" обеспокоены отключением телевещания в двух областях Украины, считают это целенаправленой акцией перед выборами - заявление

Группа "1+1 медиа" считает, что отключение за 10 дней до президентских выборов цифрового вещания в отдельных регионах, а также аналогового вещания в регионах, приграничных с РФ, является недопустимым и манипулятивным шагом.

"20-21 марта ряд районов Сумской и Полтавской областей своеобразным, выборочным, способом был полностью отключен от цифрового, радио и остатка аналогового вещания. В частности, в Сумской области были отключены передатчики Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в приграничном с Россией г. Белополье, которые осуществляют аналоговое вещание телеканалов "1+1" и "UA:Первый", а также цифровые передатчики для вещания 32-х каналов и радиопередатчик. В то же время в г. Сумы передатчики, осуществляющие вещание так называемых "пропрезидентских" каналов, продолжают работать. Похожая ситуация в Полтавской области, где из-за отключения передатчиков КРРТ в с. Красногоровка прекращено цифровое вещание всех телеканалов… В частности, вчера, 21 марта, оторванное от телевидения население областей не имело возможности смотреть в эфире телеканала "1+1" общественно-политическое ток-шоу "Право на власть", сегодня часть украинцев останется без телевизионных новостей", - говорится в заявлении медиахолдинга, сообщает ТСН в пятницу.

Группа "1+1 медиа" заявляет, что в этой ситуации возмущение вызывает неспособность государства обеспечить гражданам конституционное право на доступ к информации и прозрачно урегулировать вопрос телевещания. "Ведь официальная причина инцидента – отсутствие согласованной стоимости услуг между государственным КРРТ и провайдером цифрового эфирного вещания ООО "Зеонбуд", что привело к формированию многомесячной задолженности КРРТ перед частными энергетическими компаниями, в основном подконтрольными ДТЭК, следствием чего является отключение электроэнергии телевышек КРРТ".

"1+1 медиа" расценивает все эти события как целенаправленную акцию с целью ограничения доступа населения к информации во время избирательной кампании, следствием чего в том числе является усиление информационного воздействия со стороны государства-агрессора, и просит дипломатические представительства и представительства международных организаций в Украине обратить на это внимание и не допустить манипуляций и нарушения конституционного права граждан Украины иметь свободный доступ к информации",- говорится в сообщении.  

Теги: #телевещание #выборы
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