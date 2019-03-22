Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

С начала предвыборной агитации и за два месяца 2019 президент Украины Петр Порошенко увеличил присутствие на телевидении и потратил на рекламу 55 млн гривен, сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

В движении отметили, что в прошлом году на украинских телеканалах вышли в эфир 4,3 тысячи роликов с рекламой президента, а с 31 декабря 2018 - еще около 3,3 тысячи.

Кроме того, примерно 230 млн П.Порошенко потратил на телерекламу в 2018 году и в течение первых двух месяцев 2019 года, что в 2,5 раза больше, чем стоила вся кампания П.Порошенко 2014 года.

В соответствии с расценками телеканалов, за первый квартал 2018-го на рекламу у П.Порошенко должны были бы потратить не менее 29 млн гривен.

"Больше у Порошенко заплатили ТРК "Украина" Рината Ахметова. Там в секунду рекламы в прайм-тайме в будни правят в 5658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд стоит почти 170 тыс., а минутный - до 400 тыс. с учетом налогов", - сообщают в "ЧЕСНО".

За 2018 год ТРК "Украина" должны были получить от П.Порошенко около 87 млн гривен за более 400 роликов, а 2019-го - еще почти 17 млн за более чем 100 рекламных роликов.

По результатам мониторинга активистов, до начала избирательной кампании реклама П.Порошенко стоила примерно 175 млн гривен, а с начала 2019-го до 1 марта на телерекламу потратили более 54 млн гривен.

Сейчас общая стоимость телерекламы действующего президента от начала 2018-го доходит до 240 млн гривен.

Активно трансляции рекламы начинается в феврале, а пик зафиксировали в начале марта.

"3 марта показы 242 роликов на центральном телевидении должны были стоить Порошенко примерно 5,6 миллиона гривен", - отмечают в "ЧЕСНО", ссылаясь на результаты мониторинга и официальные расценки телеканалов.