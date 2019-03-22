Выборы2019

Выборы

10:49 22.03.2019

Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

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Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

31 марта страна изменится, а в какую сторону – зависит только от явки избирателей, заявил кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Чуть больше недели осталось Украине до важнейшего выбора. Пропустить этот выбор – означает потерять шанс на мирную жизнь, на богатую и благополучную страну, на реальные реформы, а не пиар-акции. Кто-то хочет бесконечную войну для своих детей? Или кто-то хочет вечно выживать на издевательскую пенсию или зарплату? Никто не хочет. Тогда давайте сделаем самое важное – придем на избирательные участки, чтобы никто не смог украсть ваш выбор", — сказал политик журналистам, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" в пятницу.

Ю.Бойко отметил, что каждый человек, который хочет видеть Украину мирной и успешной, должен понимать насколько важно сегодня не быть пассивным, не опускать руки, думая, что всё равно я один ничего не изменю, от меня одного ничего не зависит— это не так.

"Каждый голос важен. Нас миллионы! Нужно прийти и проголосовать. Ведь либо ты выберешь мир, либо за тебя эта насквозь погрязшая в коррупции власть выберет войну. И продолжит на ней наживаться. Слёзы матерей, гибель украинцев — для них ничто. Они живут войной, они богатеют на войне. И чтобы это остановить, нужно голосовать. Позорный коррупционный режим должен уйти в прошлое. Пятилетка нищеты, войны и разрухи не должна повториться" — подчеркнул политик.

Теги: #бойко #украина #выборы
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