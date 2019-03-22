Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

Антирейтинг власти - 70-75%, рейтинг оппозиции в лице Юрия Бойко – 10%. Такой высокий показатель у Ю.Бойко всего лишь очередной пример политических манипуляций с использованием социологии, считает политолог Павел Рудяков.

"Даже если рассматривать всерьез мифическую перспективу прохождения Юрия Бойко во второй тур президентских выборов, там у него шансов - ноль целых ноль десятых. Бойко проигрывает абсолютно всем кандидатам из группы "топ"", - написал политолог в своем блоге на Korrespondent.

Таким образом, уверен эксперт, выгодно тянуть Юрия Анатольевича вверх, чтобы разбить электоральное поле и не дать возможности оппозиционно настроенным избирателям сделать четкий и конкретный выбор силы, которая будет реально отстаивать их интересы, в том же парламенте.

"Очевидно, что "проект Бойко" - от начала непроходной, бесперспективный. Бойко лишился поддержки, как партии, так и электората, вольно или невольно став орудием манипуляции нынешней власти" - подчеркнул П.Рудяков.

П.Рудяков также сделал прогноз относительно ситуации в оппозиционном электоральном поле:

"Множество вопросов вызвал союз Вилкула - Мураева, о котором эти политики объявили на специальной пресс-конференции 7 марта. Новое объединение уже дает результаты в виде серьезного роста рейтинга у Александра Вилкула. Ясно, что вскоре большая часть оппозиционного электората перейдет на сторону этого дуэта. Такая логика процесса. Альтернатив такому развитию событий, в принципе, нет".

Так же эксперт подчеркнул, что все, кто ранее заявляли о своей "оппозиционности", вскоре сливались и показывали свое истинное "я", действуя в интересах действующего президента.

"Взять хотя бы союзника Юрия Бойко - Вадима Рабиновича, который вдруг взялся вовсю пиарить канал "Прямой" - рупор Петра Порошенко. Нонсенс для оппозиционной политической силы, не так ли?" - считает эксперт.

Давайте признаем, призывает политолог, можно бесконечно покупать рейтинги, выступать на различных телеканалах, продавливая тему газа, но голосовать за пропрезидентского кандидата, да еще и аутсайдера, избиратели с оппозиционными взглядами не станут.

"Слишком долго их интересы никто не отстаивал: война на Востоке, манипуляции языковыми и религиозными вопросами, даже банально то, что отключали Восток от необходимого (электричество, водоснабжение), не выплачивали заработную плату и банально бросили на произвол судьбы. Не будем поднимать вопрос о том, кто и сколько заработал на этом за последние пять лет. Стране сегодня, как никогда, нужна новая, реальная оппозиция, которая сможет остановить войну, наладить экономику, обеспечить социальные гарантии. Такая оппозиция это - точно не Бойко и компания. У нас последний шанс. Хочется верить, что избиратели больше не повторять ошибок прошлого. Ведь на этот раз они будут иметь фатальный характер" - подытожил П.Рудяков.