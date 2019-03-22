Выборы2019

Выборы

10:42 22.03.2019

Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

2 мин читать
Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

Антирейтинг власти - 70-75%, рейтинг оппозиции в лице Юрия Бойко – 10%. Такой высокий показатель у Ю.Бойко всего лишь очередной пример политических манипуляций с использованием социологии, считает политолог Павел Рудяков.

"Даже если рассматривать всерьез мифическую перспективу прохождения Юрия Бойко во второй тур президентских выборов, там у него шансов - ноль целых ноль десятых. Бойко проигрывает абсолютно всем кандидатам из группы "топ"", - написал политолог в своем блоге на Korrespondent.

Таким образом, уверен эксперт, выгодно тянуть Юрия Анатольевича вверх, чтобы разбить электоральное поле и не дать возможности оппозиционно настроенным избирателям сделать четкий и конкретный выбор силы, которая будет реально отстаивать их интересы, в том же парламенте.

"Очевидно, что "проект Бойко" - от начала непроходной, бесперспективный. Бойко лишился поддержки, как партии, так и электората, вольно или невольно став орудием манипуляции нынешней власти" - подчеркнул П.Рудяков.

П.Рудяков также сделал прогноз относительно ситуации в оппозиционном электоральном поле:

"Множество вопросов вызвал союз Вилкула - Мураева, о котором эти политики объявили на специальной пресс-конференции 7 марта. Новое объединение уже дает результаты в виде серьезного роста рейтинга у Александра Вилкула. Ясно, что вскоре большая часть оппозиционного электората перейдет на сторону этого дуэта. Такая логика процесса. Альтернатив такому развитию событий, в принципе, нет".

Так же эксперт подчеркнул, что все, кто ранее заявляли о своей "оппозиционности", вскоре сливались и показывали свое истинное "я", действуя в интересах действующего президента.

"Взять хотя бы союзника Юрия Бойко - Вадима Рабиновича, который вдруг взялся вовсю пиарить канал "Прямой" - рупор Петра Порошенко. Нонсенс для оппозиционной политической силы, не так ли?" - считает эксперт.

Давайте признаем, призывает политолог, можно бесконечно покупать рейтинги, выступать на различных телеканалах, продавливая тему газа, но голосовать за пропрезидентского кандидата, да еще и аутсайдера, избиратели с оппозиционными взглядами не станут.

"Слишком долго их интересы никто не отстаивал: война на Востоке, манипуляции языковыми и религиозными вопросами, даже банально то, что отключали Восток от необходимого (электричество, водоснабжение), не выплачивали заработную плату и банально бросили на произвол судьбы. Не будем поднимать вопрос о том, кто и сколько заработал на этом за последние пять лет. Стране сегодня, как никогда, нужна новая, реальная оппозиция, которая сможет остановить войну, наладить экономику, обеспечить социальные гарантии. Такая оппозиция это - точно не Бойко и компания. У нас последний шанс. Хочется верить, что избиратели больше не повторять ошибок прошлого. Ведь на этот раз они будут иметь фатальный характер" - подытожил П.Рудяков.

Теги: #бойко #политолог #рейтинги #павел_рудяков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

10:10 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

19:48 21.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

14:31 21.03.2019
Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

12:13 21.03.2019
Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

16:08 20.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

15:24 20.03.2019
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

14:50 20.03.2019
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

11:10 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

Наливайченко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА