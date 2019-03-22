Выборы2019

Выборы

10:00 22.03.2019

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

2 мин читать
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций обсудил вопросы предстоящих выборов главы государства, ситуации на Донбассе и агрессию со стороны России.

"Выборы - это испытание для государства, для демократии, испытание единства для любого общества. А особенно для общества, которое находится в состоянии войны. На границе которого находятся российские дивизии, готовые к вторжению. (…) Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет Церквей призвал провести выборы без насилия. Провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", - обратился президент к участникам встречи, сообщает его пресс-служба в пятницу.

П.Порошенко отметил, что Кремль ведет гибридную войну, а его посланники не просто атакуют Украину на востоке и аннексировали Крым, но и ведут активную информационную войну, распространяют "фейковые новости, ложь, раздор и ненависть".

В свою очередь, Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) отметил: "Мы вместе с украинскими волонтерами, добровольцами, мы вместе сказали "нет" насилию во время выборов".

Он отметил, что беспокойство вызывают проявления агрессии и ненависти, противостояние, которое "кто-то хочет спроектировать в лоно украинского общества". "Но те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации - мы вместе говорим: нет насилию", - подчеркнул глава УГКЦ, добавив, что в противном случае невозможно создать необходимые условия для честных и справедливых выборов.

Среди участников встречи - предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также глава УПЦ (МП) Онуфрий.

Как сообщается на сайте ПЦУ, митрополит Епифаний обратил внимание на сохранение гражданского мира, единства украинского народа. Он также поднял вопрос капелланства, предложив углубить сотрудничество военных священников с украинской армией.

Теги: #всеукраинский_совет_церквей #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

09:58 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

09:53 22.03.2019
Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

09:10 22.03.2019
Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

23:37 21.03.2019
Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

19:48 21.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

18:49 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:23 21.03.2019
ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

18:20 21.03.2019
В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

17:48 21.03.2019
В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Покупка рейтингов не помогла Юрию Бойко - политолог

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

Наливайченко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту

Гриценко: Если допустить еще три года мародерства, то придется увеличивать пенсионный возраст

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК регистрировать россиян наблюдателями за выборами

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА