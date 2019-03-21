Выборы2019

Выборы

18:20 21.03.2019

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

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В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский не отбирает голосов потенциальных избирателей у действующего Президента Петра Порошенко, а является конкурентом оппозиционным кандидатам, заявил представитель избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он является конкурентом ряда оппозиционных кандидатов, у которых он забирает голоса и каким препятствует выйти во второй тур. У Порошенко Зеленский голоса не забирает", - сказал он на брифинге в четверг, сообщает "Укринформ".

О.Медведев рассказал, что структура избирателей В.Зеленского формируется исключительно из тех граждан, которые негативно настроены к власти.

По его мнению, "феномен Зеленского" можно рассматривать не только как форму протеста людей против власти, но и как форму протеста украинцев в отношении оппозиции.

"Причина его такого стремительного появления на политическом поле состоит не только в том, что люди недовольны властью, но и в том, что люди не довольны оппозицией, которая не смогла сформировать, с точки зрения избирателей, достойной и надлежащей альтернативы власти", - убежден спикер избирательного штаба П.Порошенко.

В то же время он опроверг причастность избирательного штаба действующего главы государства к якобы распространению газет с информацией против В.Зеленского.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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