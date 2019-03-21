Любой из четырех лидеров президентской гонки может выйти во второй тур - соцопрос

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в рейтингах президентской гонки, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и действующий глава государства Петр Порошенко показывают практически одинаковый результат.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного "Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий" в период с 11 по 18 марта.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 23,7% респондентов, которые планируют голосовать, поставили бы галочку в бюллетенях за В.Зеленского, 13,8% поддерживают Ю.Тимошенко, 12,3% готовы отдать свой голос за Ю.Бойко. П.Порошенко находится на четвертом месте, с 11,9% голосов респондентов.

Опрос был проведен по всех областях Украины на подконтрольных территориях методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.