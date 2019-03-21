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16:53 21.03.2019

Гриценко: Если допустить еще три года мародерства, то придется увеличивать пенсионный возраст

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Гриценко: Если допустить еще три года мародерства, то придется увеличивать пенсионный возраст

В Украине должен быть сбалансированный подход к решению вопроса пенсионного возраста. Чтобы его не повышать, надо принимать меры детенизации, активной антикоррупционной политики, искать пути подъема индустрии, считает кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Должно быть сбалансированный подход. Надо принимать меры детенизации, активной антикоррупционной политики. С другой стороны, искать пути подъема индустрии, переработки в аграрном секторе, где есть высокотехнологичные рабочие места", - сказал А.Гриценко в программе "Острые вопросы".

По его мнению, сейчас в Украине, даже при установленном пенсионном возрасте, Пенсионный фонд не сбалансирован. Поэтому из бюджета постоянно идут доплаты.

"Мы найдем баланс, а фактор времени говорит в пользу людей, которые хотят уменьшения пенсионного возраста. Но если допустить еще три года мародерства, то уедут еще три миллиона человек и надо будет увеличивать пенсионный возраст", - считает политик.

Теги: #пенсионный_возраст #украина #гриценко
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