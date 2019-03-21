Краска, которой печатали защитные элементы на бюллетенях, никому не продается, утверждает директор "Полиграфкомбината" Ю.Онищенко

Бюллетень для президентских выборов имеет 10 степеней защиты, которые печатались термохромной краской, сообщил директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг Юрий Онищенко.

По словам Ю.Онищенко краску изготавливали на заказ ЦИК.

"Мы пытались сделать бюллетень максимально защищенным, поэтому есть 10 элементов защиты. А второй вопрос, нужно было сделать так, чтобы он не стоил баснословные деньги. То есть краска, которой мы выполнили защитные элементы, никому в мире больше не продается", - сказал Ю .Онищенко во время брифинга в четверг.

Эту краску смогут продавать только после завершения избирательного процесса и после получения на это разрешения от ЦИК.

По информации директора "Полиграфкомбината", бюллетени напечатаны на защищенной бумаге с двухцветными нефиксированными водяными знаками в виде "Выборы 2019" и "Выборы президента Украины 2019 года". Этот водяной знак удастся увидеть только на просвет. Сама же бумага была изготовлена ​​Малинской фабрикой блокнотной бумаги Нацбанка Украины и имеет защитные волокна малинового и оранжевого цвета, которые под действием ультрафиолета выглядят желтого цвета. К тому же бюллетень невозможно подделать просто отсканировав.

"В дизайне бланка избирательного бюллетеня использованы 2 защитные антисканерные сетки, образованные с помощью линии полимерной геометрии гильоширных элементов. Антисканерные сетки выполнены таким образом, что в случае воспроизведения бланков бюллетеня средствами копировальной техники на копии проявляется надпись "Внимание", расположенный с обеих сторон в верхней части бюллетеня", - сказал Ю.Онищенко.

На бюллетене указывается номер территориального избирательного округа, его печатают специальной черной краской, которая под действием ультрафиолета становится зеленого цвета и отражается на обороте бюллетеня, но уже красным цветом. На контрольном талоне нанесен защитный элемент голубого цвета в виде "2019". Такой же защитный элемент размещен и на самом бюллетене, однако такой краской, которая при температуре 30 градусов исчезает, а под действием ультрафиолета - краснеет.