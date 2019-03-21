Выборы2019

Выборы

12:10 21.03.2019

Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

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Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

Больше всех на предвыборную телерекламу в январе-феврале 2019 года потратила кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, существенно превысив потраченные на аналогичную деятельность суммы других кандидатов, свидетельствует проведенный общественным движением "Честно" анализ.

"Юлия Тимошенко потратила за два месяца на телерекламу 78,9 млн грн, (баллотирующийся на второй срок действующий президент – ИФ) Петр Порошенко – 54,9 млн грн, за ним следуют (нардеп, лидер партии "Основа" – ИФ) Сергей Тарута и (замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" – ИФ) Александр Вилкул – соответственно 52 и 51,7 млн грн. (Кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – ИФ) Юрий Бойко потратил на рекламу 49,2 млн грн", - говорится в результатах исследования, презентованных на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В то же время кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский потратил на телерекламу за два месяца 26,6 млн грн, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - 32,2 млн грн, лидер Радикальной партии и глава одноименной парламентской фракции Олег Ляшко – 43,6 млн грн.

"По прогнозам, ключевые игроки только в рамках официальной избирательной кампании потратят на телевизионную рекламу около 200-300 млн грн. Забегая наперед, Петр Порошенко, например, уже в марте вышел на такие масштабы рекламных кампаний, что тратит в день 6 млн грн", - отметил аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко.

При этом он отметил, что кандидаты в президенты не придерживаются украинского законодательства.

"Политики, в большинстве своем не хотят соблюдать правила, которые они сами установили. Закон "О выборах президента Украины" категорически запрещает транслировать какую-либо агитацию, политическую рекламу до официальной регистрации и открытия избирательного счета", - сказал И.Фещенко.

Он обратил внимание, что по имеющимся подсчетам движения, еще до официальной регистрации кандидатами в президенты и открытия избирательных счетов потенциальные кандидаты потратили 560 млн грн на рекламу и агитацию.

Аналитики "Честно" также отмечают, что в эфирах семи телеканалов более половины политической рекламы была от какого-то одного из кандидатов.

В частности, такая тенденция наблюдается с политрекламой П.Порошенко на "5 канале" (около 100% всей политической рекламы), "Эспрессо" (около 90%), "ZIK" (около 70%) и "Прямой" (около 60%). Часть от общего показа роликов политической рекламы у Ю.Бойко составила почти 70% на телеканале "НТН".

Теги: #кандидаты #тв #агитация #деньги #выборы
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