Эксперты считают программу Богомолец лучшей в направлении "здравоохранение"

Эксперты медицинской сферы оценили предвыборную программу Ольги Богомолец как лучшую по направлению "здравоохранение".

Таковы результаты экспертной оценки "Украинского медицинского экспертного сообщества", пишет портал "Новая Власть".

Согласно анализу предвыборных обещаний, программа О.Богомолец занимает первое место среди программ других кандидатов, и набрала 55,6 баллов из 100 возможных.

Отмечается, что для экспертной оценки были взяты программы 12 кандидатов в президенты. Оценивали обещания претендентов применяя следующие критерии: