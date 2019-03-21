Выборы2019

Выборы

10:49 21.03.2019

Эксперты считают программу Богомолец лучшей в направлении "здравоохранение"

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Эксперты считают программу Богомолец лучшей в направлении "здравоохранение"

Эксперты медицинской сферы оценили предвыборную программу Ольги Богомолец как лучшую по направлению "здравоохранение".

Таковы результаты экспертной оценки "Украинского медицинского экспертного сообщества", пишет портал "Новая Власть".

Согласно анализу предвыборных обещаний, программа О.Богомолец занимает первое место среди программ других кандидатов, и набрала 55,6 баллов из 100 возможных.

Отмечается, что для экспертной оценки были взяты программы 12 кандидатов в президенты. Оценивали обещания претендентов применяя следующие критерии:

  • человекоцентричность целей и задач;
  • признание важности и ответственности всех секторов экономики в здравоохранении;
  • признание сложности ситуации, ее неопределенности и отсутствия готовых решений;
  • признание ключевой проблематике;
  • достижения целей и задач;
  • экономическая реалистичность;
  • проактивность.
Теги: #эксперты #программа #богомолец #здравоохранение
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