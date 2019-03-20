Выборы2019

Выборы

19:51 20.03.2019

Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

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Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что все, кто работает на ключевых должностях в государстве, должны периодически проходить проверку на полиграфе.

"Я введу периодическую проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях. Человек грешен, может соблазниться. Поэтому, поработал некоторое время - проверили. Если все в порядке - работай дальше. Нет - вылетай. Вышел за черту закона - отвечай. Украл - верни", - заявил он в ходе "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске в среду, сообщают в пресс-службе политика.

Кроме этого, кандидат добавил, что среди первых законопроектов, которые он внесет в парламент как президент, будет проект об ответственности гаранта - законопроект об импичменте.

"У нас будет нулевая толерантность к коррупции. Я начну себя", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #полиграф #выборы #гриценко
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