Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что все, кто работает на ключевых должностях в государстве, должны периодически проходить проверку на полиграфе.

"Я введу периодическую проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях. Человек грешен, может соблазниться. Поэтому, поработал некоторое время - проверили. Если все в порядке - работай дальше. Нет - вылетай. Вышел за черту закона - отвечай. Украл - верни", - заявил он в ходе "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске в среду, сообщают в пресс-службе политика.

Кроме этого, кандидат добавил, что среди первых законопроектов, которые он внесет в парламент как президент, будет проект об ответственности гаранта - законопроект об импичменте.

"У нас будет нулевая толерантность к коррупции. Я начну себя", - подчеркнул А.Гриценко.