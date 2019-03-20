Выборы2019

Выборы

14:50 20.03.2019

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

1 мин читать
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), поданного из-за отказа размещать его политическую рекламу.

"Суд установил, что истец не предоставил никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ПАО "НОТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же, как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", - сообщила в среду пресс-служба НОТУ о данном решении суда от 19 марта.

В НОТУ напомнили, что ранее к ним обратилась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с просьбой о размещении политической рекламы кандидата на пост президента Украины Ю.Бойко.

НОТУ обратила внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе и просила устранить их для дальнейшей возможности размещения в эфире. Однако вместо этого на сайте платформы появилось манипулятивное заявление о якобы цензуре со стороны ПАО "НОТУ".

В дальнейшем Общественный вещатель сообщил "Оппозиционной платформе – За жизнь" о том, что в случае устранения всех нарушений законодательства реклама кандидата Ю.Бойко будет размещена в эфире на общих основаниях как политическая. Но Ю.Бойко обратился в суд с просьбой признать неразмещение его ролика в эфире каналов Общественного вещателя противоправным.

Теги: #реклама #бойко #ноту #суд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 20.03.2019
Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

13:58 20.03.2019
Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

13:49 20.03.2019
Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

13:11 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

13:09 20.03.2019
В полицию за сутки поступило 104 сообщения о нарушениях в предвыборной кампании в Украине, за весь период открыто 187 дел

В полицию за сутки поступило 104 сообщения о нарушениях в предвыборной кампании в Украине, за весь период открыто 187 дел

13:08 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

13:06 20.03.2019
Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

13:04 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

12:24 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

11:32 20.03.2019
Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме - "Украинская правда"

Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

ЦИК увеличила расходы на 720 тыс грн в связи с переносом участков из РФ в Финляндию, Грузию и Казахстан

Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА