Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина справится со всеми информационными атаками, которые усилились накануне выборов.

"Мы не дадим обмануть себя ни Путину (президенту России Владимиру Путину – ИФ), в какие бы маски не рядились его посланники, мы не поддадимся ни вранью, ни панике - мы отобьем все информационные атаки, несмотря на сумасшедший обстрел фейковыми новостями от олигархических каналов, тех каналов, собственники которых сбежали, прячутся, ходят и ожидают, что вот-вот власть изменится, вот-вот наконец смогут возвратиться старые времена", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Хмельницкой области в среду.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.