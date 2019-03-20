Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Для нужд ВСУ передано очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Как президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины могу с уверенностью утверждать: сегодня в Украине такая армия, которая способная защитить наше государство", - заявил П.Порошенко на полигоне в Хмельницкой области в среду.

По словам главы государства, сейчас приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155 миллиметровых артсистем "Богдана", реактивные системы залпового огня "Верба1", беспилотного розвидувально- ударного комплекса "Сокол".