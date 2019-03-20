Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Сегодня в Киеве начал работу форум "Украина - цифровая страна", на котором кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проводит открытую дискуссию с представителями IТ-отрасли Украины.

"Мы остаемся в XXI веке достаточно устаревшей сырьевой экономикой, которая не может конкурировать с другими странами мира на полную мощность. И это абсолютно нелогичное следствие потенциала, который мы имеем как народ. В международном рейтинге математических олимпиад мы занимаем четвертое место в мире - этим стоит гордиться. Мы входим в восьмерку стран мощнейших программистов - это немалый потенциал. Но мы работаем на аутсорсинге. То есть мы можем для кого-то качественно выполнить очень сложную работу, но нам за это заплатят скромные деньги, а потом нашими математическими наработками воспользуются, чтобы получить миллиардные прибыли", - сказала она, сообщают в пресс-службе партии в среду.

Ю.Тимошенко заявила, что ключевым приоритетом "Нового курса Украины" является переход страны от сырьевого к современного инновационного типа. Кроме того, кандидат в президенты предложила создать национальную платформу для сопровождения инновационного развития и сделать ставку на развитии образования и науки.

Также политик отметила, что нужен короткий лаконичный план - "что сделать, чтобы наш интеллект, который сейчас работает на аутсорсинге, получил полную поддержку и желание работать в нашей стране". И этот план она "начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации, чтобы интеллект страны, который работает на аутсорсинге или выезжает из страны, получил поддержку и желание работать".

Отмечается, что за следствием форума планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между представителями IТ-отрасли и кандидатом на пост президента Украины.