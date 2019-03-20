Выборы2019

Выборы

11:03 20.03.2019

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

1 мин читать
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно результатам социологического исследования, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на парламентских выборах за партию "Слуга народа", готовы проголосовать 18,6% всех опрошенных, партию ВО "Батькивщина" поддерживают – 12,8%, "БПП "Солидарность" – 8,9%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 8,9%, "Гражданскую позицию" - 7,8%,

Радикальная партия Олега Ляшко, за которую готовы проголосовать 4,5% респондентов, и "Оппозиционный блок" – с 3% голосов, согласно результатам опроса, не преодолевают 5% проходной барьер в Верховную Раду.

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки. ВО "Батькивщина" - 18,2%, "БПП "Солидарность" – 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко поддержали – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" - 4,2%.

В Верховную Раду проходит политическая сила, преодолевающая пятипроцентный барьер.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.

Теги: #парламентские_выборы #выборы #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

11:32 20.03.2019
Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

11:10 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

10:37 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:31 20.03.2019
Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:29 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:26 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:18 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:12 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме - "Украинская правда"

Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

ЦИК увеличила расходы на 720 тыс грн в связи с переносом участков из РФ в Финляндию, Грузию и Казахстан

Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

ЦИК зарегистрировала 36 наблюдателей от ПАСЕ и 118 от ПА ОБСЕ

"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) и "Социального мониторинга"

Тимошенко: Мы должны привлечь интеллектуалов к управлению страной

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА