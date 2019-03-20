Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

В Тернополе во время "Марша единства ради порядка" кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко представил свою команду и четыре кандидатуры на ключевые должности, которые назначаются по квотам президента, сообщает пресс-служба политика.

"Виктор Трепак сделает дело, чтобы СБУ защищала нас с вами. При следующем министре обороны Иване Апаршина солдат будет обеспечен, а в армии не будет мародерства на крови. Светлана Залищук на посту министра не будет вести страну в мутные союзы. Это будет курс в НАТО и ЕС. При Александре Савченко НБУ стабилизирует гривню, сделает так, чтобы кредиты были доступны", - сказал А.Гриценко.

Кроме этого, вместе с кандидатом в президенты в мероприятии приняли участие и другие члены его команды - Егор Фирсов, Дмитрий Добродомов, Николай Катеринчук, Василий Гацко, Тарас Стецькив, Виктор Чумак.

"Мы разрушили миф, что украинские демократы не могут объединиться. Мы смогли", - подчеркнул А.Гриценко.

Кандидат в президенты рассказал, что он с командой создаст в Украине условия, чтобы молодежь не уезжала за границу, чтобы бизнес имел комфортные условия, а в стране царила безопасность и справедливость.

"Достаточно мародеров во власти, достаточно олигархата. Достаточно монополистов, диктующих тарифы, цены, уничтожают нашу жизнь и бросают в бедность. Украина имеет огромные ресурсы, но несколько семей господствуют в стране. Украина забудет слово олигарх. Главное - после выборов. Нам нужны быстрые и решительные изменения. Президент может многое, но только команда может провести изменения на всех ключевых направлениях", - подчеркнул он.