Выборы2019

Выборы

14:05 19.03.2019

Доверенное лицо Тимошенко в Черновицкой области призвала через нее решать вопрос технических кандидатов - нардеп от БПП

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Доверенное лицо Тимошенко в Черновицкой области призвала через нее решать вопрос технических кандидатов - нардеп от БПП

Доверенное лицо кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Черновицкой области обратилась к членам ОИК №201 через нее решать все вопросы, возникающие с представителями технических кандидатов, сообщил народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" Максим Саврасов.

"ОВИК №201 в Черновицкой обл. Доверенное лицо кандидата Тимошенко Юлии на заседании комиссии проинформировала о том, что все вопросы по восьми техническим кандидатам решать через нее. Информацию внесли в протокол заседания", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Согласно обнародованным данным, в списке значатся Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Юрий Кармазин, Юрий Деревянко, Николай Габер, Андрей Новак, Сергей Носенко, Александр Соловьев.

Теги: #тимошенко #бпп #выборы
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