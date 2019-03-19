Доверенное лицо Тимошенко в Черновицкой области призвала через нее решать вопрос технических кандидатов - нардеп от БПП

Доверенное лицо кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в Черновицкой области обратилась к членам ОИК №201 через нее решать все вопросы, возникающие с представителями технических кандидатов, сообщил народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" Максим Саврасов.

"ОВИК №201 в Черновицкой обл. Доверенное лицо кандидата Тимошенко Юлии на заседании комиссии проинформировала о том, что все вопросы по восьми техническим кандидатам решать через нее. Информацию внесли в протокол заседания", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Согласно обнародованным данным, в списке значатся Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Юрий Кармазин, Юрий Деревянко, Николай Габер, Андрей Новак, Сергей Носенко, Александр Соловьев.