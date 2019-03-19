В харьковскую полицию поступило 122 сообщения о нарушениях закона о выборах, открыто 13 уголовных производств

Полиция зарегистрировала два сообщения о нарушениях закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области за прошедшие сутки, по одному из них открыто уголовное производство.

"Следователь Шевченковского отдела полиции (Харькова - ИФ) открыл уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по факту обращения 22-летнего жителя Харькова. По словам заявителя, на площади Конституции людям, которые принимали участие в агитационной речи кандидата на пост президента Украины, якобы раздавали деньги в сумме от 120 до 250 гривень", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как известно, в понедельник вечером на пл.Конституции в Харькове проходил митинг кандидата в президенты, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 122 сообщения о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области. Было открыто 13 уголовных производств, в т.ч. 5 по ст.160 (подкуп избирателя) УК Украины, составлено 2 административных протокола. По 81 заявлению во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.