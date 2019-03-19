Выборы2019

Выборы

11:50 19.03.2019

В харьковскую полицию поступило 122 сообщения о нарушениях закона о выборах, открыто 13 уголовных производств

1 мин читать
В харьковскую полицию поступило 122 сообщения о нарушениях закона о выборах, открыто 13 уголовных производств

Полиция зарегистрировала два сообщения о нарушениях закона Украины "О выборах Президента Украины" на территории Харьковской области за прошедшие сутки, по одному из них открыто уголовное производство.

"Следователь Шевченковского отдела полиции (Харькова - ИФ) открыл уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по факту обращения 22-летнего жителя Харькова. По словам заявителя, на площади Конституции людям, которые принимали участие в агитационной речи кандидата на пост президента Украины, якобы раздавали деньги в сумме от 120 до 250 гривень", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как известно, в понедельник вечером на пл.Конституции в Харькове проходил митинг кандидата в президенты, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 122 сообщения о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области. Было открыто 13 уголовных производств, в т.ч. 5 по ст.160 (подкуп избирателя) УК Украины, составлено 2 административных протокола. По 81 заявлению во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.

Теги: #полиция #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 19.03.2019
За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

12:24 19.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

12:23 19.03.2019
Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

11:44 19.03.2019
Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

11:42 19.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

11:38 19.03.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия" – опрос "Рейтинга"

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия" – опрос "Рейтинга"

11:02 19.03.2019
Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

10:28 19.03.2019
Юрий Бойко: Власти выгодна низкая явка на выборах президента Украины

Юрий Бойко: Власти выгодна низкая явка на выборах президента Украины

10:17 19.03.2019
Выборы-2019: в Антарктиде обустроят самый отдаленный избирательный участок

Выборы-2019: в Антарктиде обустроят самый отдаленный избирательный участок

09:50 19.03.2019
Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко приглашает украинцев присоединиться к "Маршу единства ради порядка" в Ивано-Франковске

Владимир Зеленский поддержал Ульяну Супрун

Тимошенко: Новый президент будет поддерживать молодежь, которая обеспечит Украине развитие

В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты - источник

Тарута: нас с Тимошенко объединяют взгляды на достижение мира, новую Конституцию и развитие экономики

Гриценко: приоритеты для президента – справедливый суд, энергетика и ориентация силовых структур на защиту страны и народа, а не власти

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Зеленский намерен превратить олигархов в портфельных инвесторов телеканалов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА