Выборы2019

Выборы

12:10 19.03.2019

Гриценко приглашает украинцев присоединиться к "Маршу единства ради порядка" в Ивано-Франковске

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Гриценко приглашает украинцев присоединиться к "Маршу единства ради порядка" в Ивано-Франковске

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко пригласил, всех желающих украинцев присоединиться к "Маршу единства ради порядка", который состоится в Ивано-Франковске, 20 марта.

"Приглашаю всех, кто хочет реальных, а не косметических изменений в Украине присоединиться к "Маршу единства ради порядка" в Ивано-Франковске. Вместе- изменим страну!", - написал политик в Фейсбук во вторник.

В марше также примут участие: Егор Фирсов, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, глава Европейской партии Украины Николай Катеринчук, лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацько, Тарас Стецькив, лидер гражданского движения "Волна" Виктор Чумак, Александр Савченко, экс -директор департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины Иван Апаршин, экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак, Светлана Залищук.

Теги: #ивано_франковск #марш #гриценко
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