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11:16 19.03.2019

Владимир Зеленский поддержал Ульяну Супрун

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Владимир Зеленский поддержал Ульяну Супрун

Кандидат в президенты Владимир Зеленский публично поддержал и. о. главы Минздрава Ульяну Супрун на встрече с с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП), пишет "112 Украина".

"Что касается Супрун, вы знаете. Я не глубоко в этом вопросе, но я понимаю одно, что если в нашей стране из всех реформ эта одна из немногих, которая хоть как-то держится, то надо за таких людей держаться. Все, что я понимаю. Это однозначно надо давать людям карт-бланш.  Я понимаю, что это острая тема, медицина связана со здоровьем, со смертностью и так далее, но это тот редкий случай, когда надо дать возможность", - заявил В.Зеленский.

Кроме того, В.Зеленский сделал весьма неоднозначные заявления относительно влияния государства на СМИ, что можно трактовать как призыв ввести цензуру в ответ на критику чиновников и их "реформ".

Он сказал, что государство "должно контролировать информационную политику в стране". Нельзя, чтобы того или иного человека травили на телеканалах из-за личных конфликтов, утверждает кандидат в президенты.

"Нельзя, чтобы человека можно было просто, из-за каких-то своих делишек в области медицины, нельзя, чтобы человека могли растоптать на том или ином канале. Люди это слушают, люди этому доверяют и начинают плохо относиться к ее реформе, не понимая что там происходит, на какой стадии эта реформа. Когда все закончится, когда все получится", - подчеркнул он.

Теги: #здоровье #зеленский #супрун
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