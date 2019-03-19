Выборы2019

Выборы

10:17 19.03.2019

Выборы-2019: в Антарктиде обустроят самый отдаленный избирательный участок

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Выборы-2019: в Антарктиде обустроят самый отдаленный избирательный участок

На антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена в 15 тыс. км от Киева, обустроят самый отдаленный избирательный участок на выборах президента Украины, сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

В день выборов, 31 марта, на станции будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции, которые находятся там круглый год, а также 23 ученых из сезонной экспедиции, которые прибыли на станцию ​​в конце января.

Как отметили в пресс-службе станции, в день голосования полярники будут используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК.

"В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК", - говорится в сообщении.

В день выборов в столовой на станции установят самодельную кабинку для голосования и избирательные урны. Подсчет голосов будет проходить в присутствии всех членов экспедиции.

Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию из четырех полярников.

Стоит отметить, что учасники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года.

Теги: #академик_вернадский #полярники #выборы
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