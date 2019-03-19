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09:15 19.03.2019

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

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У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что в случае избрания президентом Украины одним из первых ее шагов будет снижение тарифов на газ, что повлечет также снижение тарифов на тепло и горячую воду.

"Цены на газ будут снижены в 2 раза и, как следствие, будут снижены тарифы на тепло и горячую воду", - сказала Ю.Тимошенко журналистам после митинга в Харькове в понедельник вечером.

Она утверждает, что у президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ.

"Есть решение суда, которое говорит о том, что тарифы установлены незаконно и они завышены. Плюс у президента есть полномочия наложить вето на незаконные постановления правительства, а постановлением правительства установлена цена на газ. И Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, которая устанавливает окончательные тарифы, тоже формируется президентом. Поэтому, я думаю, что у нас будет достаточно возможностей снизить вдвое цену на газ", - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, 4 марта 2019г Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Ю.Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация", признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

В тот же день пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что Кабмин намерен оспорить это решение Окружного админсуда Киева. "Кабинет министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке", - написал В.Рябчук на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, он обратил внимание на то, что решением суда, о котором идет речь, отменено постановление, которое уже утратило силу. "Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - добавил В.Рябчук.

Теги: #газ #тимошенко #украина #цены
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