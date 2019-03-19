Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов.

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - рассказал В.Зеленский на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве в понедельник.

Вместе с тем он отметил: "Людей, которых вы здесь видите (на встрече - ИФ), я вижу в своей команде. Надеюсь, что и они видят себя".

Согласно фотографии, опубликованной на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук, во встрече кандидата с бизнес-ассоциациями принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

В то же время, В.Зеленский признает, что команда – "очень сложный вопрос", и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые госдолжности не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году – Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер, который сейчас стал… замглавы СНБО (замсекретаря СНБО – ИФ). Он – кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом – посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу", - рассказал В.Зеленский.

По словам шоумена, они с С.Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов. "После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу в пользу Порошенко (действующего президента Украины Петра Порошенко - ИФ). Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - сообщил кандидат.

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в Службе". "Многие нам пишут, и в онлайн-опросе… Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко - ИФ). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - пояснил В.Зеленский.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним какое-то время. "Я должен с ним пожить – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - резюмировал кандидат в президенты.

В.Зеленский также заявил, что намерен максимально бороться с коррупционерами всеми возможными способами.