Выборы2019

Выборы

09:07 19.03.2019

Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

3 мин читать
Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов.

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - рассказал В.Зеленский на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве в понедельник.

Вместе с тем он отметил: "Людей, которых вы здесь видите (на встрече - ИФ), я вижу в своей команде. Надеюсь, что и они видят себя".

Согласно фотографии, опубликованной на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук, во встрече кандидата с бизнес-ассоциациями принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

В то же время, В.Зеленский признает, что команда – "очень сложный вопрос", и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые госдолжности не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году – Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер, который сейчас стал… замглавы СНБО (замсекретаря СНБО – ИФ). Он – кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом – посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу", - рассказал В.Зеленский.

По словам шоумена, они с С.Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов. "После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу в пользу Порошенко (действующего президента Украины Петра Порошенко - ИФ). Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - сообщил кандидат.

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в Службе". "Многие нам пишут, и в онлайн-опросе… Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко - ИФ). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - пояснил В.Зеленский.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним какое-то время. "Я должен с ним пожить – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - резюмировал кандидат в президенты.

В.Зеленский также заявил, что намерен максимально бороться с коррупционерами всеми возможными способами.

Теги: #зеленский #зекоманда #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 19.03.2019
Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

09:40 19.03.2019
В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты - источник

В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты - источник

09:25 19.03.2019
Тарута: нас с Тимошенко объединяют взгляды на достижение мира, новую Конституцию и развитие экономики

Тарута: нас с Тимошенко объединяют взгляды на достижение мира, новую Конституцию и развитие экономики

09:06 19.03.2019
Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

09:04 19.03.2019
Зеленский намерен превратить олигархов в портфельных инвесторов телеканалов

Зеленский намерен превратить олигархов в портфельных инвесторов телеканалов

02:27 19.03.2019
Гриценко: приоритеты для президента – справедливый суд, энергетика и ориентация силовых структур на защиту страны и народа, а не власти

Гриценко: приоритеты для президента – справедливый суд, энергетика и ориентация силовых структур на защиту страны и народа, а не власти

00:29 19.03.2019
В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты

В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты

23:52 18.03.2019
Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

23:39 18.03.2019
Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

23:03 18.03.2019
Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Переговоры о введении миротворцев на Донбасс возобновятся после президентских выборов - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко: приоритеты для президента – справедливый суд, энергетика и ориентация силовых структур на защиту страны и народа, а не власти

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

В "Батькивщине" заявляют о новых провокациях против команды Тимошенко

Зеленский хочет продолжить сотрудничество с МВФ и избегать "резких вещей" в отношении с западными партнерами – встреча с бизнесом

ЦИК зарегистрировала 225 очередных наблюдателей на выборах, в том числе, 4 - из Иордании

В Николаевской области напали на дом руководителя штаба Бойко

Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА