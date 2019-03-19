Выборы2019

Выборы

09:06 19.03.2019

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

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Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос возвращения Крыма будет приоритетным после его победы на выборах.

"Сразу же после президентских выборов, первым приоритетом президента Украины Петра Порошенко будет вопрос Крыма", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что сразу после выборов будет "немедленная активизация международного сотрудничества по освобождению Крыма политико-дипломатическим путем".

П.Порошенко напомнил, что действующие санкции против Российской Федерации заставляют ее платить высокую цену.

Теги: #крым #порошенко #украина #выборы
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