Зеленский намерен превратить олигархов в портфельных инвесторов телеканалов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет о наличии у него "хорошего решения" для исправления ситуации на телевизионном рынке страны, где ключевые каналы принадлежат олигархам, имеющим возможность влиять на их новостную политику.

"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль с каналов", – сказал он на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве в понедельник.

В.Зеленский отметил, что он сам и его команда по студии "Квартал 95" хорошо знают телевизионный бизнес, имеют опыт управления им.

По мнению кандидата в президенты, вопрос недопущения влияния олигархов на новостную политику телеканалов должен регулировать Нацсовет по телерадиовещанию. Этот вопрос должен быть самым главным для этого органа, а не языковые квоты, как сейчас, считает В.Зеленский.

Отвечая на вопрос о его взаимоотношениях с владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским, кандидат указал, что они очень хорошо знают друг друга, но каких-либо подписанных бумаг или меморандумов между ними не существуют.

В.Зеленский подчеркнул, что идет в президенты не ради И.Коломойского и не ради возвращения ПриватБанка. "ПриватБанк – государственный банк, я не планирую его возвращать бывшим владельцам", – сказал кандидат, отвечая на вопрос со стороны бизнеса.

По его словам, его отношения с каналом "1+1" регулируются контрактом на продажу контента.

Совладелец "Квартала 95" напомнил, что в свое время управлял шестью каналами, в том числе каналом "Интер", и его укоряли, что он мол является человеком Дмитрия Фирташа и Виктора Януковича, "потому что они контролировали этот канал в разных пропорциях". В.Зеленский подчеркнул, что сделал "Интер" "первой кнопкой страны", но ушел из этой телевизионной группы, потому что "там было некое влияние на новостную политику".

По его словам, его звали к себе владеющий четырьмя каналами Виктор Пинчук и И.Коломойский. "Условия были выгоднее у "плюсов", – назвал единственную причину выбора "1+1" совладелец студи "Квартал 95".

Он пояснил, что на телеканале "Интер" студия почти не имела прав на продукты, которые производила, продавая их вместе, тогда как в сотрудничестве с "1+1" партнеры делятся правами в соотношении 50 на 50. "Есть много продуктов, которые мы произвели за деньги "1+1", и делимся и … будем делиться прибылью", – добавил В.Зеленский. Он уточнил, что выкупил у "Интера" права на продукты "Квартала 95", "потому что они стали играться в какие-то политические игры…".

Кандидат констатировал, что сегодня потребителем примерно 80% контента "Судии 95" является медиагруппа "1+1", хотя часть продуктов идет и на других каналах, например, "Новом" (владелец – четы Пинчуков – ИФ) или ТРК "Украина" (владелец – Ринат Ахметов – ИФ).

"Помогать олигархам я не собираюсь, я не для этого туда иду, чтобы марать свое имя", – заявил бизнесу В.Зеленский.