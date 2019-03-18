Зеленский хочет продолжить сотрудничество с МВФ и избегать "резких вещей" в отношении с западными партнерами – встреча с бизнесом

Украина сегодня нуждается в помощи западных партнеров, Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций, поэтому Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах президента намерен продолжить сотрудничество с ними, заявил кандидат на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве в понедельник.

"Мы встречались с представителями Мирового банка, МВФ. Все они, конечно, боятся, что, не дай бог, мы поссоримся с МВФ. Мы всех успокоили. Никто не собирается ссориться. Конечно же, мы хотим продолжать сотрудничать с МВФ", – сказал В.Зеленский.

По его словам, его команда готова работать с МВФ "сколько нужно", хотя хотела бы скорее закрыть долги перед этой организацией, имея возможности альтернативного долгового финансирования.

"Что касается каких-то резких вещей в отношении западных партнеров, то мы понимаем, что и так все на волоске", – заявил кандидат в президенты руководителям Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП).

На видео встречи, которую обнародовал СУП, ее участники спросили В.Зеленского об отношении к сыгранному им в сериале "Слуга народа" президенту Голобородько, который выступал за разрыв отношений с МВФ. Кандидат ответил, что с президентом Голобородько у него полностью совпадают моральные принципы.

"Там Голобородько, правда, МВФ посылал, но так не будет. Так что не во всем совпадают (позиции – ИФ)", – отметил он, уточнив, что позиция по отношению к олигархам сериального героя и его личная совпадают.

В.Зеленский подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах будет делать все необходимое, чтобы Украина обслуживала свои долговые обязательства, иначе произойдет отток инвесторов и пострадает имидж страны. "Если ты взял деньги, ты должен вернуть", – заявил он.

Кандидат в президенты также сообщил, что поддерживает введение налога на выведенный капитал, предлагает провести налоговую амнистию со ставками от 5% для малого и среднего бизнеса до 8-10% для крупного, а также убрать вмешательство СБУ в бизнес. По его словам, он с партнерами также стал пострадавшим от таких действий, так как СБУ закрыла один из продуктов, "убив" компанию с инвестицией в $1,8 млн.

Говоря о рынке земли, В.Зеленский сообщил, что поддерживает снятие моратория, так как Украина нуждается в привлечении инвестиций. В то же время он высказался за создание временных преференций украинским предпринимателям сроком от года до нескольких лет. "Но это вопрос переговоров с обществом: как правильно сделать, в какой последовательности", – подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, среди приоритетов также реформирование судебной системы, ликвидация вертикали телефонного давления на них и антикоррупционные органы и их перезапуск, начиная с комиссий по отбору кандидатов.

В.Зеленский сообщил, что его команда запустила параллельный поиск новых людей для возможной будущей работы во власти, в том числе и в онлайне. "Нам все предлагают господина Саакашвили на все посты", – описал он один из результатов этой работы.