Выборы2019

Выборы

19:07 18.03.2019

ЦИК зарегистрировала 225 очередных наблюдателей на выборах, в том числе, 4 - из Иордании

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ЦИК зарегистрировала 225 очередных наблюдателей на выборах, в том числе, 4 - из Иордании

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 5 из них - от Литвы, 108 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 2 - от Словакии, 83 - от Всемирного конгресса украинцев, 23 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 4 - от Иордании.

Таким образом, на 18 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 967 официальных наблюдателей от 11 международных организаций и 10 иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

Теги: #цик #выборы
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