В Николаевской области напали на дом руководителя штаба Бойко

В ночь с 16 на 17 марта в пгт Врадиевка Николаевской области ограбили и разгромили дом Юрия Марчука – руководителя местного штаба Юрия Бойко, сообщают в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"За две недели до выборов власть использует любые противозаконные методы и средства, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг. Рейтинг Юрия Бойко растет, растет и доверие людей к "Оппозиционной платформе – За жизнь". Вместо честной борьбы за голоса избирателей режим идёт на любые противозаконные действия: от порчи рекламных бордов Юрия Бойко до запрета показа его рекламных роликов; от обысков на предприятии руководителя избирательного штаба Юрия Бойко в Киевском районе Одессы Виктора Баранского до манипуляций с составами окружных комиссий в 179-м и 180-м округах в Харьковской области", – говорится в заявлении партии в понедельник.

Отмечается, что в доме Ю.Марчука исчезли ценные вещи, мебель и техника ремонту не подлежат. Так же разбили пианино и уничтожили личные фотографии.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что подобные действия только стимулируют ее сторонников к "борьбе против беспредела нынешнего режима, против его антинародной политики".

"После смены власти все причастные к незаконным преследованиям граждан будут привлечены к ответственности. Это же касается и тех, кто выполнял преступные приказы. Мы добьемся торжества закона и справедливости и сделаем все для того, чтобы Украина стала по-настоящему правовым и демократическим государством", – говорится в сообщении на сайте партии.

Также в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что "все нарушения в ходе избирательного процесса будут зафиксированы в рамках проекта "За честные выборы" и переданы международным наблюдателям".