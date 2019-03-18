Выборы2019

Выборы

14:53 18.03.2019

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

1 мин читать
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

До 25 марта включительно Центральная избирательная комиссия Украины должна принять решение о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Это предусмотрено календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

До 23 марта включительно иностранные государства, международные организации непосредственно или через Министерство иностранных дел Украины должны подать в ЦИК предложения по регистрации официальных наблюдателей от этих стран и организаций.

Также до 25 марта включительно доверенные лица кандидатов в президенты в соответствующих округах, уполномоченные представители партий, которые выдвинули кандидатов в президенты, и руководители общественных организаций должны внести в окружные комиссии представления о регистрации своих официальных наблюдателей.

Не позднее следующего дня после внесения данных представлений окружкомы должны зарегистрировать этих наблюдателей и выдать им удостоверения.

Теги: #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

15:09 18.03.2019
До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

15:05 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

14:58 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины, войну на Донбассе и аннексию Крыма

14:51 18.03.2019
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

14:21 18.03.2019
В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

В МВД призывают украинцев не верить звонкам якобы из колл-центров с запугиваниями не идти на выборы

14:17 18.03.2019
В МВД напомнили: селфи с бюллетенем в кабинке голосования - нарушение закона

В МВД напомнили: селфи с бюллетенем в кабинке голосования - нарушение закона

14:11 18.03.2019
В МВД призывают украинцев не верить звонкам с запугиваниями не идти на выборы

В МВД призывают украинцев не верить звонкам с запугиваниями не идти на выборы

14:05 18.03.2019
В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

14:01 18.03.2019
В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Богомолец: Минздрав саботирует закон о прозрачности клинических испытаний лекарств

Юлия Тимошенко в Славянске: Чтобы достичь мира, мы должны объединиться и действовать

Гриценко: Мы вернем Крым

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

Тимошенко: Страны-подписанты Будапештского меморандума готовы создавать фонд развития Донбасса

Команда Зеленского будет вести параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины

В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА