В МВД напомнили: селфи с бюллетенем в кабинке голосования - нарушение закона

Селфи с бюллетенем в кабинке голосования является нарушением закона, напоминают избирателям в МВД Украины.

На брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко подчеркнул, что избиратель должен быть ответственным во время избирательной кампании.

Он напомнил, что те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее чем за пять дней до дня голосования.

"Мы напоминаем избирателю, что в день голосования он не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчёт на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может нести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления", - подчеркнул советник.

Обращаясь к гражданам Украины, он уточнил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

"То есть, никаких селфи в кабинках", - подытожил И.Варченко.

Он пояснил, что ст. 159 УК предусматривает, что избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. А должностное лицо, которое является субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как в таком случае оценивать правомерность проведения экзит-полов, И.Варченко подчеркнул, что нарушением тайны голосования является только публичная демонстрация результатов волеизъявления. "В данном случае (экзит-поллов) речь идёт о непубличной демонстрации. То, что избиратель в частном общении сказал друзьям, жене, человеку, который проводит экзит-пол, за кого он проголосовал, не является нарушением тайны голосования", - обратил внимание советник министра.